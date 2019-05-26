واهم جداً من يتصور ...

2019/05/26 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار المهندس

• من يتصور ان الاساطيل الامريكية قد تحركت قاطعة الاف الاميال للنزهة او للاستجمام فهو واهم ...

• من يتصور ان بامكان ايران بحيلها المعهودة الخروج بسلام من هذه الازمة فهو واهم ...

• من يتصور ان الادارة الامريكية قد اقدمت على هذا الفعل دون تخطيط مسبق فهو واهم ...

• من يتصور ان ايران ستخرج من هذه المواجهة الحاسمة منتصرة وغير راكعة فهو واهم ...

• من يتصور ان مناصري ايران وعملائها لن يطالهم العقاب المناسب لما قاموا به من جهود في تدمير المنطقة فهو واهم ...

• من يتصور ان المستقبل قد اصبح مضمون لايران وعملائها وان الزهو سيكون نصيبهم فهو واهم ...

• من يتصور ان الاحزاب الدينية الموالية لايران ستكون في منئ عن العقاب الذي يستحقونه فهو واهم ...

• من يتصور ان سياسيي الصدفة سيهربون بما سرقوه من المال العام لينعموا به في حياتهم فهو واهم ...

• من يتصور ان الميليشيات التي تجعجع ليل نهار لها تأثير فعلي مؤثر على ارض الواقع فهو واهم ...

• من يتصور ان الفتاوى الجهادية الرنانة سيكون لها مفعول اقوى من التكنلوجيا الامريكية فهو واهم ...

• من يتصور ان الجهل الذي تعمدوا في نشره بين البسطاء من ابناء الشعب سيبقى الى مالا نهاية فهو واهم ...

• من يتصور ان عمائم الزور والكذب والتضليل ستثبت على الرؤوس الخاوية من الفهم والضمير فهو واهم ...

• من يتصور ان العقول المدركة والمنفتحة عاجزة عن التميز مابين البدع المضللة وتعاليم السماء فهو واهم ...

• من يتصور ان شمس الحق الساطعة يمكن ان تحجب بغربال الباطل المزيف المهتري فهو واهم ...

• من يتصور ان الجواد العربي الاصيل لن ينهض من كبوته عندما تسنح له فرصة النهوض فهو واهم ...

• من يتصور ان العراق لن يعود الى سابق عهده الزاهر ليواكب التطور والتقدم كباقي دول العالم فهو واهم ...

• من يتصور ان الزهو والتألق لن يعود الى وطن الاحرار والشرفاء بعد انتهاء زمن الظلام فهو واهم ...

• من يتصور ان مسيرة العطاء الوطني ستتوقف عند حدود معينة ولن تتعاظم وتتطور فهو واهم ...

• من يتصور ان الظلم والقهر الذي تعرض له الوطنيين المخلصين على ايدي الرعاع والعملاء سيحد من ثوريتهم فهو واهم ...

• حتماً ستشرق شمس العطاء من جديد ، وان غداً لناظره لقريب ...

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