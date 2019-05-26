تحركات دبلوماسية واسعة.. ظريف في بغداد لبحث التصعيد الأميركي

2019/05/26 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت زيارة إلى العراق تستمر ثلاثة أيام، لتنسيق مواقف البلدين تجاه التصعيد الأميركي ضد إيران،

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