انتخابات جديدة ورقة نتنياهو للخروج من أزمة تشكيل الحكومة

2019/05/26 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس – باتت خيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل حكومة جديدة محدودة جدا، في ظل رفض وزير الدفاع السابق زعيم

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