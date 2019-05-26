بعد خبر استقالة ماي.. توقعات بانخفاض الإسترليني والأسواق تترقب

2019/05/26 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عزمها على الاستقالة بالأمر المفاجئ لصناع القرار عالميا، أو المحللين، أو غرف الأخبار، أو

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