هل تفلت الكرة الذهبية من بين قدمي ميسي؟

2019/05/26 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بداية عام بشرت بموسم تاريخي جديد لبرشلونة الإسباني ونجمه ليونيل ميسي، الذي سجل حضورا طاغيا خلال لقاءات الفريق الكتالوني، تنبأ قطاع كبير من خبراء ومتابعي بأن الأرجنتيني الفذ في طريقه إلى الكرة الذهبية السادسة بنهاية 2019.

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