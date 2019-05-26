ترامب : لم يزعجني إطلاق كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة

2019/05/26 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المخاوف بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في الآونة الأخيرة.

وقال ترامب "انا واثق من أن زعيم البلاد كيم جونج

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