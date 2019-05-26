2019/05/26 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _3jzZN5MvM4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من استشهد ابني انهد حيلي .. شاهد قصة ابو كرار) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من استشهد ابني انهد حيلي .. شاهد قصة ابو كرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).