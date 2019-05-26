2019/05/26 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "وردة اللوفر" احتفاء بالذكرى الثلاثين لـ"الهرم الزجاجي" ضمن النشاطات الفنية المنظمة لمناسبة الذكرى الثلاثين لتشييد الهرم الزجاجي لمتحف اللوفر، يقام معرض للفنان جان ميشال أوتونييل يضم 6 لوحات تظهر ورودا مصنوعة بدوائر سوداء.ويقول هذا الفنان الشغوف بالبستنة إن هذا المعرض هو "بمثابة تكريم للوردة، رمز القوة والعاطفة".وقد استوحى هذا الفنان ابتكاره الجديد من تفاصيل في لوحة للرسام الهولندي بيتر بول روبنز، تصور زواج ماريا دي ميديتشي وهنري الرابع، وهي إحدى أشهر لوحات متحف اللوفر.وإلى جانب التماثيل الأثرية التي تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وضعت اللوحات الست التي أنجزت باستخدام ورق أبيض وحبر أسود تعبيرا عن الرقة والإثارة الأنثوية.وأقيم المعرض بناء على رغبة إدارة متحف اللوفر الذي يعد الأكبر في العالم، في دمج الكلاسيكية والحداثة مع الفن المعاصر.وسيحضر في الخريف الفنان الفنزويلي إلياس كريسبان مع أعمال ستعرض في الجزء الجنوبي الشرقي من الصرح.كما سيعرض حوالى 20 عملا لبيار سولاج في كانون الأول (ديسمبر) لمناسبة الذكرى المئوية لميلاد هذا الفنان الشهير في مجال الفن التجريدي.ويستمر المعرض في متحف اللوفر حتى 24 شباط (فبراير) 2020.

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