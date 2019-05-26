كشف مصير معلمة يوغا بعد 17 يوما من ضياعها في غابة

2019/05/26 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر فريق إنقاذ في ولاية هاواي الأميركية على معلمة يوغا، ضلت طريقها منذ 17 يوما خلال نزهة سير في محمية طبيعية، وظلت على قيد الحياة بشرب مياه الينابيع وأكل العشب.

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