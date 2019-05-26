الجزائر تغلق باب الترشح لرئاستها دون مرشحين

2019/05/26 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 4 تموز المقبل.

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