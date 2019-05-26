رئيس برشلونة متمسكاً بفالفيردي: لن يرحل

وفاز فالنسيا على برشلونة السبت، بنتيجة 2-1، ليخسر البلوجرانا كأس إسبانيا لأول مرة منذ 4 مواسم.وقال بارتوميو في تصريحات نقلها موقع "موندو ديبورتيفو" عقب المباراة: "فالفيردي لديه عقد..
هو مدرب برشلونة، وهزيمة اليوم لا يتحملها، من سجل أكثر يفوز، وفالنسيا سجل أكثر منا".وأوضح: "منذ فترة طويلة ونحن نخطط للموسم المقبل..
الآن ليس الوقت المناسب لإعلان ما سيحدث اليوم.
سيستمر العمل، وسنبلغكم بأخبار جديدة قريبًا".وأضاف بارتوميو: "يجب أن نهنئ فالنسيا..
استحق أن يكون بطلًا، حاولنا جاهدين واستحوذنا على الكرة بنسبة 80%، وسددنا أكثر من 20 تسديدة على المرمى، لكن الفائز دائمًا ما يسجل أكثر".ورفض بارتوميو وصف موسم برشلونة بـ"الفاشل"، قائلًا: "موسمنا كان جيدًا جدًا، ليس ممتازًا أو رائعًا.
فزنا بالدوري، لكننا خسرنا في أنفيلد أمام ليفربول وودعنا دوري الأبطال، وخسرنا الكأس أمام فالنسيا..
هذه هي كرة القدم".انتهى
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