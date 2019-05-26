رئيس برشلونة متمسكاً بفالفيردي: لن يرحل

2019/05/26 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استبعد جوزيف ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، رحيل إرنستو فالفيردي مدرب البلوجرانا، بعد خسارة كأس ملك إسبانيا، نافيًا أن يكون المدرب سببًا في الخسارة.

وفاز فالنسيا على برشلونة السبت، بنتيجة 2-1، ليخسر البلوجرانا كأس إسبانيا لأول مرة منذ 4 مواسم.وقال بارتوميو في تصريحات نقلها موقع "موندو ديبورتيفو" عقب المباراة: "فالفيردي لديه عقد..



هو مدرب برشلونة، وهزيمة اليوم لا يتحملها، من سجل أكثر يفوز، وفالنسيا سجل أكثر منا".وأوضح: "منذ فترة طويلة ونحن نخطط للموسم المقبل..



الآن ليس الوقت المناسب لإعلان ما سيحدث اليوم.



سيستمر العمل، وسنبلغكم بأخبار جديدة قريبًا".وأضاف بارتوميو: "يجب أن نهنئ فالنسيا..



استحق أن يكون بطلًا، حاولنا جاهدين واستحوذنا على الكرة بنسبة 80%، وسددنا أكثر من 20 تسديدة على المرمى، لكن الفائز دائمًا ما يسجل أكثر".ورفض بارتوميو وصف موسم برشلونة بـ"الفاشل"، قائلًا: "موسمنا كان جيدًا جدًا، ليس ممتازًا أو رائعًا.



فزنا بالدوري، لكننا خسرنا في أنفيلد أمام ليفربول وودعنا دوري الأبطال، وخسرنا الكأس أمام فالنسيا..



هذه هي كرة القدم".انتهى

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