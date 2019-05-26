دولة القانون لـ

2019/05/26 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

علق ائتلاف دولة القانون، على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص العراق، والذي تم فيه تمديد المجلس لولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق

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