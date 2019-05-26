2019/05/26 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عد النائب السابق، السياسي عبدالرحمن اللويزي، ان العراق لديه إمكانية بتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران.

وقال اللويزي لـ "العهد نيوز"، اليوم الاحد، ان "العراق

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