الديوانية: تحويل كافة الاجراء اليوميين منذ نيسان 2003 الى عقود

2019/05/26 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة الديوانية، الأحد، عن الاجراء اليوميين المستمرين بالخدمة العاملين في الدوائر الى موظفين بصيغة عقود، مبينة أن ذلك المعينين منذ نيسان 2003.وقال المستشار الاعلامي لمحافظ الديوانية خالد التميمي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظ سامي الحسناوي اصدر امرا اداريا تم بمقتضاه تحويل الاجراء اليوميين في الدوائر الى موظفي عقود مع الامتيازات […]

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