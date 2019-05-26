محافظ نينوى يعد بنصف مليون فرصة عمل بعد أربعة اشهر

2019/05/26 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف محافظ نينوى منصور المرعيد، الأحد، عن خطة لربط اقتصاد نينوى بالاقتصاد الخارجي واعمار جميع الجسور المدمرة خلال المرحلة المقبلة، فيما اشار إلى أن مشروع ري الجزيرة الشمالي غرب نينوى يمكنه خلق ما يقارب 500 الف فرصة عمل في حال تشغيله في تشرين الاول المقبل.وقال المرعيد، في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت […]

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