هند صبري.. لهذه الأسباب تزور الطبيب النفسي

2019/05/26 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هند صبري..لهذه الأسباب تزور الطبيب النفسيقالت الممثلة التونسية هند صبري على هامش استضافتها في البرنامج المصري "رسايل"، إنها لا ترى عيبا في زيارة الطبيب النفسي، مضيفة أنها مؤمنة أن هناك أناسا مهمتهم مساعدة من يقصدهم، مصرحة أنها هي نفسها تذهب "في الكثير من الحالات..خاصة عندما أكون متضايقة، أو تدور بذهني أسئلة لا أجد لها حلا".

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