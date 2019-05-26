مصرف الرافدين يقرر منح قروض تصل الى 100 مليون دينار لـ 3 فئات

2019/05/26 | 08:43

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين ، الاحد 26 ايار 2019، انه قرر منح قروض لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الأ...





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