2019/05/26 | 08:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن مصرف الرافدين ، الاحد 26 ايار 2019، انه قرر منح قروض لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الأ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرافدين يقرر منح قروض تصل الى 100 مليون دينار لـ 3 فئات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلن مصرف الرافدين ، الاحد 26 ايار 2019، انه قرر منح قروض لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الأ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرافدين يقرر منح قروض تصل الى 100 مليون دينار لـ 3 فئات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرف الرافدين يقرر منح قروض تصل الى 100 مليون دينار لـ 3 فئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).