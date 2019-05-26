ما قصة “الاتصال الهاتفي” الذي منع المجيء بكريم الى بغداد؟

2019/05/26 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الأحد، عن اتصال هاتفي حال دون الاتيان بمحافظ كركوك المقال الذي اعتقل في بيروت الى بغداد، لافتة الى ان المجاملات يجب ان لاتكون على حساب تطبيق القانون.وقالت نصيف في تصريح لـ /المعلومة/، إن “الكثير من السراق لم يتم ملاحقتهم وقد يكون محافظ كركوك المقال نجم الدين […]

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