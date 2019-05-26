بالصور.. خاص لـ

2019/05/26 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

باشرت أمانة بغداد بالمرحلة النهائية لاكساء سريع صلاح الدين غربي العاصمة .

وقال مراسل "العهد نيوز"، اليوم الاحد، ان "آليات الشركة المنفذة لمشروع

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