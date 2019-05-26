الجبهة التركمانية لـ

2019/05/26 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عبرت الجبهة التركمانية، عن عدم رضاها للقرارات الاخيرة التي صدرت من مجلس الامن الدولي بخصوص عدد من القضايا في العراق.

وقال رئيس الجبهة ارشد

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