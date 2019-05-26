الاتحاد: سنقاضي الجيل الجديد اذا اتهمنا باعتقال رئيسه

2019/05/26 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الاحد، بأن حزبه سيلجأ الى القضاء في حال استمرار الجيل الجديد باتهامه بالوقوف وراء اعتقال رئيسه شاسوار عبد الواحد.وقال السورجي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقدم اي شكوى او دعوى قضائية ضد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد”، مبينا أن […]

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