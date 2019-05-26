الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الأهلية تحصل على قروض

2019/05/26 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين، اليوم الاحد، منح قروض لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الأهلية لكافة المراحل وذلك لتوسيع عملهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه بغية تقديم الدعم للمدارس الأهلية ورياض الأطفال والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية تقرر منح قروض تشغيلية لتطوير تلك المدارس.

واضاف البيان ان رياض الأطفال خصص لها مبلغ ٢٥ مليون دينار والمدارس الابتدائية منح لها ٥٠ مليون دينار والمدارس المتوسطة والثانوية منح لها ٧٥ مليون دينار، مشيرا الى منح الجامعات الأهلية 100 مليون دينار.

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