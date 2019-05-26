مصدر أمني: مقتل 5 اشخاص بانفجار ناسفة استهدفتهم اثناء محاولة اخماد حرائق جنوب غرب كركوك

2019/05/26 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوقع انفجار بعبوة ناسفة في بلدة جنوب غرب محافظة كركوك مساء يوم السبت خمسة قتلى ومثلهم جرحى.

وقال مصدر أمني مسؤول وشهود عيان ان، عبوة ناسفة زرعها عناصر من تنظيم داعش حديثا في برية بلدة العباسي جنوب غرب كركوك انفجرت مساء اليوم على فلاحين ورجال الاطفاء هرعوا الى اخماد حرائق نشبت بحقول زراعية.

واضاف المصدر والشهود ان التفجير اسفر عن مقتل خمسة اشخاص على الاقل واصابة 10 اخرين بجروح، مشيرين الى ان تم نقل القتلى والجرحى الى مستشفى قضاء حويجة العام.

وكان شهود عيان قد افادوا في وقت سابق من اليوم ان حريقا نشب في برية العباسي في الحويجة جنوب غرب كركوك ، مشيرين الى ان الحرائق التهمت عشرات الدونمات والاهالي يؤكدون انها بفعل فاعل.

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