الخدمات النيابية تكشف معلومات مثيرة بشأن استئجار مول المنصور: 500 ألف لمدة 40 سنة

2019/05/26 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف لجنة الخدمات النيابية، عن معلومات مثيرة بشأن استئجار أرض مول المنصور، مشيرة إلى أن الشركة المستثمرة استأجرت المول من امانة بغداد بمبلغ 500 الف دينار شهريا ولمدة 40 عاما.وقالت عضو اللجنة هدى سجاد في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الشركة المستثمرة لمول المنصور استأجرت الأرض من امانة بغداد بمبلغ 500 الف شهريا […]

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