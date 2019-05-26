صحيفة بريطانية تكشف خطة أمريكا التصعيدية الكاملة لمواجهة إيران

2019/05/26 | 09:13

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بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى منطقة الشرق ال...





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