لماذا يمنع الكحول في الفضاء

2019/05/26 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحظر على رواد الفضاء الموجودين في المحطة الفضائية الدولية تعاطي المشروبات الكحولية، لضمان سلوكهم الطبيعي بالصحوة الدائمة.ويشير ألكسندر أغورييف، رئيس قسم التغذية في معهد القضايا الطبية الحيوية، إلى أنه إضافة إلى حظر المشروبات الكحولية في الفضاء، تمنع المشروبات الغازية أيضا، لأنه عند فتحها تتطاير في جميع الاتجاهات.وقال، “في الواقع باستثناء المشروبات الكحولية والغازية،

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