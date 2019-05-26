2019/05/26 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يستقبل ظريف ويؤكد ان العراق سيلعبُ دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يستقبل ظريف ويؤكد ان العراق سيلعبُ دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).