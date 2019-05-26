2019/05/26 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم مهرجان “كان” السينمائي فعالياته في دورته الثانية والسبعين، بفوز فيلم “parasite” (الطفيلي) للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون- هو، بجائزة السعفة الذهبية.وحصل فيلم “صورة الفتاة على النار” من إخراج الفرنسية سيلين سكيما، على جائزة أفضل سيناريو، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلمي “البؤساء” لكاتب السيناريو والممثل والمخرج الفرنسي لادج لي، و”بوكارو” للمخرجين البرازيليين كليبير ميندونزا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلم الطفيلي للمخرج الكوري الجنوبي يفوز بسعفة كان الذهبية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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