2019/05/26 | 09:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية عن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدور الاول للعام الدراسي 2018 - 2019 للمديرية العامة لتربية محافظة المثنى.
للإطلاع على النتائج..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإبتدائي لتربية المثنى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
للإطلاع على النتائج..
أضغط هنـــــــــــــا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإبتدائي لتربية المثنى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإبتدائي لتربية المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).