{الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإبتدائي لتربية المثنى

2019/05/26 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية عن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدور الاول للعام الدراسي 2018 - 2019 للمديرية العامة لتربية محافظة المثنى.

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