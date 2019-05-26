حرائق الحنطة والشعير تصل إلى الأنبار!

2019/05/26 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت مديرية دفاع مدني الأنبار عن احتراق 15 دونمًا داخل مزرعة للحنطة غربي المحافظة، مشيرة إلى إنقاذ 20 دونمًا من المزرعة.

احتراق 15 دونمًا داخل مزرعة للحنطة غربي محافظة الأنبار فيما تم إنقاذ 20 دونمًا من المزرعة

قالت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مركز الدفاع المدني في هيت استخبر عن حادث حريق في قرية الحسنية عن حادث احتراق زرع الحنطة".

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القمح على خطى الطماطم والسمك!

أضافت أنه "على الفور هرعت الفرقة إلى مكان الحادث وباشرت بإخماد النار والسيطرة السريعة من توسع الحريق"، مبينة أن "مساحة الزرع ٣٥ دونمًا وتم السيطرة على ٢٠ دونمًا، علما أن المحروق ١٥ دونمًا فقط".

وفي 24 آيار/مايو أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، احتراق 770 دونمًا من محصولي الحنطة والشعير خلال الـ24 ساعة في محافظات متفرقة من العراق.

فيما كانت مديرية الدفاع المدني العامة، أعلنت في 22 آيار/مايو احتراق واخماد 163 دونمًا وإنقاذ 970 دونمًا من محاصيل الحنطة في محافظات متفرقة من العراق.

والتهمت النيران، على مدى الأيام القليلة الماضية، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بدأت من محافظة ديالى، مرورًا بكركوك تلتها الديوانية ثم محافظة النجف، وأخيرًا صلاح الدين وتحديدًا قضاء الشرقاط.

ومع بداية موسم الحصاد، تعرضت مئات المزارع في محافظات ومدن مختلفة، إلى حرائق كبيرة بشكل متزامن، طالت محصولي القمح والشعير، بعد ترجيحات من مراقبين بتحقيق اكتفاء ذاتي هذا العام، لتعيد إلى الأذهان سلسلة "كوارث" حلت بموارد البلاد كلما اقتربت من الاكتفاء منها آخرها الأسماك والطماطم، وتثير اتهامات لجهات داخلية وخارجية بتهديد أمن البلاد الاقتصادي والغذائي.

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حصيلة جديدة من احتراق محاصيل الحنطة..



770 دونمًا في 24 ساعة!

في يوم واحد فقط..



احتراق 163 دونمًا من محاصيل الحنطة وإنقاذ 970!

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