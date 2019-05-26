2019/05/26 | 09:54

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الحلبوسي لظريف : العراق سيلعب دوراً محورياً لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

الاحد

26

ايار

2019 :

09:25 am

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الخارجية الإيراني

محمد جواد ظريف والوفد المرافق له تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

بين البلدين.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب ان الحلبوسي أكد خلال اللقاء "حرص

العراق في الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع

دول المنطقة،" مشيرا إلى "خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة الحوار

والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف". وقال رئيس مجلس النواب، إن "العراق سيلعبُ دورا محوريا؛ لخفض التصعيد

بين طهران وواشنطن، ولن يكون في أيِّ محور، معربًا عن حرصه على سلامة

جيرانه والعمل على كل المستويات؛ لتجنب مخاطر التصعيد في

المنطقة".من جانبه عبَّر وزير الخارجية الإيراني عن ترحيبه بدور العراق في

تقريب وجهات النظر، وأن لا محدودية لدى طهران لحلحلة كلِّ المشاكل مع

بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده لا ترغبُ بأيِّ تصعيد عسكري، وهي

على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات

بنَّاءة مع جميع دول الجوار. وحضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، ووكيل

وزارة الخارجية العراقي نزار الخير الله، وسفير العراق لدى طهران،

وسفير الجمهورية الإسلامية في بغداد.

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