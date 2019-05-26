2019/05/26 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الامنية والدفاع المدني لمتابعة احداث الحرائق التي استهدفت المحاصيل الزراعية في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت/ المعلومة/نسخة منه، ان ” الوزارة ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق ارسلت وفدا للذهاب الى محافظة صلاح الدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات للحد من حرائق المحاصيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن تشكيل غرفة عمليات للحد من حرائق المحاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).