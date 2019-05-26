العهد نيوز نتشر نتائج السادس الابتدائي لهذه المحافظة

2019/05/26 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - المثنى

حصلت وكالة "لعهد نيوز" على نتائج السادس الابتدائي الدور الاول للعام الدراسي 2018 – 2019 لمحافظة المثنى.

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