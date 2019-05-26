قروض بقيمة 100 مليون للجامعات والمدارس ورياض الأطفال

2019/05/26 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن منحه قروضا تصل إلى 100 مليون دينار للجامعات والمدارس ورياض الأطفال الأهلية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان

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