2019/05/26 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن سبع سنوات لوزير الثقافة الأسبق لتعمده الإضرار بالمال العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/26 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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