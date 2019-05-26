2019/05/26 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة حديثة أن تدخين السجائر “الخفيفة” قاتل ويسبب سرطان الرئة، ويؤدي إلى زيادة فرص الإدمان على هذه العادة القاتلة.ووجد علماء جامعة ساوث كارولينا الطبية أن السجائر غير المفلترة، تضاعف تقريبا خطر الموت بسبب سرطان الرئة.وأظهرت النتائج أن سجائر مركب المنثول ضارة بالصحة، مثل السجائر العادية.وقالت الدكتورة نينا توماس، التي قادت الدراسة:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجائر الخفيفة تزيد من فرص إدمان التدخين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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