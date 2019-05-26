المالكي: حوارتنا مستمرة مع النصر والحكمة لحسم هذه الملفات

2019/05/26 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، الأحد، استمرار حوارات ائتلافه مع ائتلاف النصر وتيار الحكمة والقوى السياسية الأخرى لاستكمال الكابينة الوزارية واللجان النيابية المتبقية.وقال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ائتلاف دولة القانون مستمر بالحوار مع النصر والحكمة والقوى السياسية للاسراع في حسم الوزارات الأربع المتبقية، فضلا عن اللجان النيابية والدرجات الخاصة”.[…]

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