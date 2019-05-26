رويترز: قتال شرس في العاصمة الليبية

2019/05/26 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اندلع قتال ضار في العاصمة الليبية طرابلس أمس السبت مع بدء قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) محاولة جديدة للتقدم إلى داخل المدينة التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.وبدأ الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، المتحالف مع حكومة موازية في شرق البلاد، هجوما للسيطرة على طرابلس قبل نحو شهرين

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