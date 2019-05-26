مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء الحويجة

2019/05/26 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في قضاء الحويجة.​

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