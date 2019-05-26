الحلبوسي يدعو الصحف والشبكات والقنوات الفضائية إلى دعم المجلس الأعلى لمكافحة الفساد

2019/05/26 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رؤساء تحرير الصحف العراقية، ورؤساء الشبكات والقنوات الفضائية وشخصيات إعلامية ومقدمي البرامج إلى دعم المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.​

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