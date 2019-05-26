نينوى: ضــبط أصـحاب مكـاتب مـصـرفية أهليـة متلبسين بتهمة النصب والاحتيال

2019/05/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ كشفت هيئة النزاهة في محافظة نينوى عن ضبط أصحاب مكاتب مصرفيَة تابعة لمصرفينِ أهليَّينِ مُتلبِّسين بتهمة النصب والاحتيال.وذكر بيان لهيئة النزاهة العامة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه ، اليوم الاحد، تمكنت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في نينوى، بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات في المحافظة، من ضبط (12) متهماً من أصحاب مكاتب مصرفية تابعةٍ لمصرفين أهليَّين، وكتاب عرائض؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (456) عقوبات؛ لإقدامهم على استخدام أقلام سحرية في عملية تحرير الصكوك الخاصة برسم الجوازات".

واضاف البيان، ان "تحريات المديرية قادت إلى تواطؤ أصحاب المكاتب المصرفية وكتاب عرائض على عملية تحرير صكوك الجوازات بأقلامٍ سحرية يمكن محو كتابتها بمجرد تسليط النار عليها بقصد إعادة تحريرها ثانية لمراجعين آخرين بعد إعادتها إلى المكاتب، واستيفاء حصة المصرفين الأهليين من المراجع، بحجة تلف الصك، واستحالة استخدامه ثانيةً، والاستفادة الشخصية على حساب المراجعين.

وتابع، ان "كما تمكنت من ضبط (12) متهماً بحوزتهم سبعة أقلام سحرية وصكوك مرجعة غير مختومة، ودفتر صكوكٍ ومستمسكات رسمية لمراجعين غير متواجدين في المكاتب المصرفية".

واكد البيان، انه "سيق المتهمون المضبوطون صحبة المبرزات إلى الهيأة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة التي قرّرت إجراء التحقيق معهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة وتوقيفهم على ذمة التحقيق".



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