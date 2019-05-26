نينوى: ضــبط أصـحاب مكـاتب مـصـرفية أهليـة متلبسين بتهمة النصب والاحتيال

واضاف البيان، ان "تحريات المديرية قادت إلى تواطؤ أصحاب المكاتب المصرفية وكتاب عرائض على عملية تحرير صكوك الجوازات بأقلامٍ سحرية يمكن محو كتابتها بمجرد تسليط النار عليها بقصد إعادة تحريرها ثانية لمراجعين آخرين بعد إعادتها إلى المكاتب، واستيفاء حصة المصرفين الأهليين من المراجع، بحجة تلف الصك، واستحالة استخدامه ثانيةً، والاستفادة الشخصية على حساب المراجعين.
وتابع، ان "كما تمكنت من ضبط (12) متهماً بحوزتهم سبعة أقلام سحرية وصكوك مرجعة غير مختومة، ودفتر صكوكٍ ومستمسكات رسمية لمراجعين غير متواجدين في المكاتب المصرفية".
واكد البيان، انه "سيق المتهمون المضبوطون صحبة المبرزات إلى الهيأة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة التي قرّرت إجراء التحقيق معهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة وتوقيفهم على ذمة التحقيق".
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