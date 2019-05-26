2019/05/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلامة جيرانه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد لظريف حرص العراق على خفض التصعيد بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد لظريف حرص العراق على خفض التصعيد بين واشنطن وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).