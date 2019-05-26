طائرة مسيرة يمنية تقصف مطار جيزان العسكري جنوب السعودية

2019/05/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مصدر عسكري يمني، الأحد، بأن الطيران المسير قصف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان بجنوب السعودية بطائرة قاصف 2K المسيرة .ونقل موقع “المسيرة نت” عن المصدر قوله، إن “عملية الاستهداف نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية.وكان سلاح الجو المسير استهدف خلال الايام الماضية بثلاث عمليات هجومية مطار […]

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