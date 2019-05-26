2019/05/26 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخرجت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة المصرية الشهيرة صابرين عن طورها، خلال حوار في برنامج “شيخ الحارة” الذي يعرض في شهر رمضان، بسؤالها عن الحجاب.وأكدت الممثلة صابرين أنها تلبس وتفعل ما تراه مناسبا لها وفقا لقناعاتها، عندما أحرجتها وهبة بسؤالها عن الحجاب والباروكة التي ترتديها أثناء أدائها لشخصيات أعمالها الفنية.وأشارت صابرين إلى أنها لا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صابرين أنا لست محجبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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