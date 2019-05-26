قطع الانترنت في كوردستان

2019/05/26 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان، قطع الانترنت لمدة 3 ساعات يوميا ابتداء من اليوم الاحد.

وقال مدير عام الامتحانات في وزارة التربية كريم لطيف في بيان انه تم اتخاذ عدة اجراءات من شأنها ضمان سير عملية الامتحانات ومنع الغش الالكتروني، للصفوف 9 و19.

وأوضح ان الوزارة والتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ستقوم ابتداء من اليوم بقطع الانترنت لمدة 3 ساعات، مع بدء الامتحانات ولغاية الانتهاء منها.

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