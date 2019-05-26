إعلانات Alexa تعمل على اجهزة امازون

2019/05/26 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..طرحت شركة أمازون ميزة إعلانات جديدة لأجهزة Echo، ثم وسعت أعمالها لتشمل مكبرات صوت Sonos المتوافقة مع Alexa، والآن يمكن استخدام الميزة في جميع الأجهزة التي تستخدم Alexa.وذكرت الشركة، ان ” الميزة الجديدة تتيح بشكل أساسي تحويل أجهزة Echo إلى نظام اتصال داخلي، وطرحت مبدئيًا في Echo وEcho Plus وEcho Dot وEcho Show […]

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