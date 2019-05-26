الحلبوسي يؤكد لظريف: العراق سيلعب دورا مهما في لأنهاء التصعيد بين طهران وواشنطن

2019/05/26 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مكتب الحلبوسي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، إنه" استقبل ظريف والوفد المرافق له، وأكد خلال اللقاء حرص العراق في الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول المنطقة"، مشيرا إلى "خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف".وأضاف الحلبوسي بحسب البيان، أن "العراق سيلعبُ دورا محوريا؛ لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، ولن يكون في أيِّ محور"، معربًا عن "حرصه على سلامة جيرانه والعمل على كل المستويات؛ لتجنب مخاطر التصعيد في المنطقة".من جانبه "عبَّر وزير الخارجية الإيراني عن ترحيبه بدور العراق في تقريب وجهات النظر، وأن لا محدودية لدى طهران لحلحلة كلِّ المشاكل مع بلدان المنطقة"، مشيرا إلى أن "بلاده لا ترغبُ بأيِّ تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار".انتهى..م.ر

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