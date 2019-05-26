الحلبوسي لظريف: العراق سيلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين أمريكا وإيران

2019/05/26 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن العراق سيلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين إيران وأمريكا.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت “الاتجاه برس” نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له”.

وأكد الحلبوسي “حرص العراق في الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول المنطقة”، مشيرا إلى “خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف”.

وشدد على أن “العراق سيلعبُ دورا محوريا؛ لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، ولن يكون في أيِّ محور”، معربا عن “حرصه على سلامة جيرانه والعمل على كل المستويات؛ لتجنب مخاطر التصعيد في المنطقة”.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الإيراني عن “ترحيبه بدور العراق في تقريب وجهات النظر، وأن لا محدودية لدى طهران لحلحلة كلِّ المشاكل مع بلدان المنطقة”، مشيرا إلى أن بلاده “لا ترغبُ بأي تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بناءة مع جميع دول الجوار”.

وأوضح البيان، أن “اللقاء حضره عددا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، ووكيل وزارة الخارجية العراقي نزار الخير الله، وسفير العراق لدى طهران، وسفير الجمهورية الإسلامية في بغداد”.

KKK

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