2019/05/26 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف حساب شهير مختص بأخبار البحرين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن وجود حالة من التوتر غير المسبوق بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد اكتشاف السلطات البحرينية خلية تجسس إماراتية في البلاد.وأشار حساب “نائب تائب” الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، إلى أن زيارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوادر أزمة بين البحرين والإمارات بعد اكتشف مشروع تجسسي لابو ظبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوادر أزمة بين البحرين والإمارات بعد اكتشف مشروع تجسسي لابو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).