صحو الى غائم جزئياً في اليومين المقبلين.. وهذه درجات الحرارة

2019/05/26 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس اليومين المقبلين بين الصحو الى غائم جزئياً.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأثنين، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئياً مع فرصة ضعيفة للأمطار في بعض الأماكن، وغائم جزئياً شمالاً، وصحواً مع قطع من الغيوم في الجنوب، فيما تكون درجات الحرارة العظمى في بغداد بمعدل 45 مْ".وأضاف، ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وصحو الى غائم جزئياً في الشمال وصحواً مع قطع من الغيوم في الجنوب دون تغير في درجات الحرارة".كما توقعت الأنواء الجوية ان "يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً مع قطع من الغيوم في الوسط والجنوب وصحواً في المنطقة الشمالية".أما طقس الخميس فلفت البيان الى انه سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في جميع المناطق.انتهى

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